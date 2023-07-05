الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا انتهاء عمليته في جنين

وكالات -

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، انتهاء عملية عسكرية دامت يومين في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة قتل فيها 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي.



وقالت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي إن "العملية انتهت رسميا وغادر الجنود منطقة جنين".





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وشهدت جنين دمارا للمساكن والمحال وتهجيرا للأهالي، بعد أن شنت القوات الإسرائيلية فجر يوم الاثنين الفائت، عملية اقتحام وصفت بـ"الأضخم منذ 20 عاما" لمخيم جنين.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت ليل أمس بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من مخيم جنين، فيما قالت مراسلتنا إن الطيران الإسرائيلي شارك في تأمين الانسحاب من مخيم جنين.



وقبيل بدء عملية الانسحاب ليل أمس، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معبر سالم بالقرب من مدخل جنين للاطلاع على الوضع على الأرض من قبل القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن حكومته "لن تسمح لجنين بالعودة إلى مدينة ملجأ للإرهاب"، وفق تعبيره.



وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم الأربعاء، غارات جوية استهدفت عددا من المواقع في قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع صوب المستوطنات في وقت سابق من الليل.



وجاء ذلك، عقب تصريحات لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ليلة الثلاثاء - الأربعاء، قال فيها إن الجيش الإسرائيلي فشل واندحر من مخيم جنين، مؤكدا أنه "أوصلنا رسائل واضحة لتل أبيب بأن المقاومة في الساحات كافة ليست في منأى عما يجري، وعلى العدو أن يوقف عدوانه فورا".