"العدالة والتنمية" في الصدارة بالانتخابات البرلمانية التركية

وكالات - أغلقت محطات الاقتراع في تركيا، مساء الأحد، أبوابها بعد يوم طويل من التصويت الذي شهد إقبالا كبيرا، وعلى الفور بدأت عملية فرز الأصوات، في الانتخابات التي تكتسب أهمية كبيرة في تاريخ البلاد.



وصوّت الأتراك لانتخاب برلمان جديد في منافسة بين تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية القومي وآخرين، وتحالف الأمة بزعامة كيليجدار أوغلو المكون من ستة أحزاب معارضة، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري.





وبعد فرز 98.28 في المئة من الأصوات، بدا تحالف الرئيس رجب طيب أردوغان في طريقه لتحقيق أغلبية بحصوله على 322 مقعدا في البرلمان المؤلف من 600 مقعد، بعد أن تبين أن النتائج أفضل بكثير للتحالف الحاكم عما كان متوقعا في معظم استطلاعات الرأي.



وأشارت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية نشرتها وكالة "الأناضول" التركية للأنباء تقدم حزب العدالة والتنمية بنسبة 35.41 في المئة من الأصوات.



وجاء حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الثانية بنسبة 25.39 في المئة، يليه حزب الحركة القومية بنسبة 10.05 في المئة.



ووفقا لوكالة "الأناضول"، يخوض الانتخابات العامة 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا.



ودخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات بخمسة تحالفات هي: "تحالف الجمهور" و"تحالف الأمة" و"تحالف آتا (الأجداد)" و"تحالف العمل والحرية" و"اتحاد القوى الاشتراكية".



وبحسب الأرقام، فإن تحالف الأمة الذي يقوده حزب الشعب الجمهوري المعارض، سيحصل على 212 مقعدا، بينما سيكون نصيب تحالف العمل والحرية 66 مقعدا.



