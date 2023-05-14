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انتهاء التصويت وبدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

Publié le Dimanche 14 Mai 2023 - 16:56 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وكالات - انتهى التصويت في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية التركية وسط نسبة مشاركة مرتفعة جدا وصراع محتدم بين المتنافسين على منصب الرئيس.

ويتنافس على منصب الرئاسة في الانتخابات مرشح "تحالف الجمهور" رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الشعب" وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليشدار أوغلو، ومرشح "تحالف الأجداد" سنان أوغان.

ويحق لـ64.1 مليون ناخب تركي التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي ما يلي، آخر المستجدات بخصوص فرز الأصوات والنتائج:

- تلفزيون تركيا: النتائج الأولية للرئاسيات تظهر حصول أردوغان على 49.84% مقابل 45.72% لكليتشدار أوغلو

- مرشحا انتخابات الرئاسة أوغان و كليتشدار يطالبان بـ"حماية الصناديق"

- رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون ورود أي مشاكل.

-أول تعليق لأردوغان بعد إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة التركية

- إغلاق مراكز وصناديق الاقتراع في عموم تركيا

- الانتخابات التركية تشهد إقبالا كبيرا قبيل إغلاق مراكز الاقتراع

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