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الصحة العالمية: أكثر من 400 قتيل بالاشتباكات في السودان

Publié le Vendredi 21 Avril 2023 - 12:38 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن الاشتباكات التي اندلعت في منتصف أبريل في السودان أدت إلى سقوط أكثر من 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحافي دوري في جنيف إنه "قتل 413 شخصا وأصيب 3551 بجروح".

بدوره، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، الذي شارك في المؤتمر الصحافي، إن "9 أطفال على الأقل قتلوا في المعارك وأصيب أكثر من 50 طفلا بجروح".

ويشهد السودان، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، منذ يوم السبت الماضي.

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