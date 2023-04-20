أكثر من مليونين ونصف المليون مصلٍ يشهدون ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام

وكالات -

أدى أكثر من 2.5 مليون مصل، مساء اليوم، ليلة التاسع والعشرين من الشهر الكريم بالمسجد الحرام صلاة العشاء والتراويح وحضور ختم القرآن بالمسجد الحرام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.وبدأت وفود الرحمن تتوافد إلى مكة المكرمة منذ الصباح الباكر، وامتلأت جنبات وأدوار المسجد الحرام وساحاته وأروقته بالمصلين في ليلة التاسع والعشرين من الشهر الكريم التي تعتبر من الليالي المباركة التي يتحرى فيها ليلة القدر، في أجواء روحانية تحفها السكينة والاطمئنان.وأمّ المصلين في المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور، عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الذي دعا للمسلمين في هذه الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار، وأن يحفظ البلاد من كل سوء وبلاد المسلمين، وأن يحفظ علينا قادتنا وأن يجعل بلادنا آمنة مستقرة وبلاد المسلمين.وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها من خلال منظومة عمل متكاملة حيث وفرت (5000) عربة عادية وقرابة (3000) عربة كهربائية، وربطها عبر تطبيق "تنقل" وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات.وسهلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيئة السلالم الكهربائية بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية، والمعتمرين إلى صحن الطواف ومراعاة عدم الجلوس في الممرات ‏المؤدية إلى صحن الطواف أوالسعي ‏وعدم الجلوس خلف المقام، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة، وفاعلية أنظمة الإطفاء، وأجهزة الإنذار وسلامة طرق المشاة وتأهب خطة الطوارئ في حالة الأمطار وتقلبات الطقس.كما هيأت الرئاسة في التوسعة السعودية الثالثة التكييف ودواليب المصاحف والنظام الصوتي وأنظمة الإنارة وتأمين السجاد وتهيئة دورات المياه، بالإضافة لتشغيل عدد من السلالم الكهربائية التي تنقل المصلين و كبار السن إلى جميع الأدوار المتاحة.