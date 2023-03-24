التشكيلة المحتملة لنسور قرطاج في مواجهة المنتخب الليبي

يستقبل المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم الجمعة 24 مارس نظيره الليبي انطلاقا من الساعة 21:30 بملعب حمادي العقربي برادس ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم افريقيا الكوت ديفوار 2024
وفي ما يلي التشكيلة المحتملة لنسور قرطاج :
أيمن دحمان ، منتصر الطالبي ، ياسين مرياح ، علي معلول ، وجدي كشريدة ، عيسى العيدوني ، إلياس السخيري ، انيس بن سليمان او حنبعل المجبري ، يوسف المساكني ، إلياس العاشوري وعمر العويني أو هيثم الجويني .
هذا وستــــــكون الـــمباراة بتحكيم الجزائري مصطفى غربال.
وفي ما يلي التشكيلة المحتملة لنسور قرطاج :
أيمن دحمان ، منتصر الطالبي ، ياسين مرياح ، علي معلول ، وجدي كشريدة ، عيسى العيدوني ، إلياس السخيري ، انيس بن سليمان او حنبعل المجبري ، يوسف المساكني ، إلياس العاشوري وعمر العويني أو هيثم الجويني .
هذا وستــــــكون الـــمباراة بتحكيم الجزائري مصطفى غربال.
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