التشكيلة المحتملة لنسور قرطاج في مواجهة المنتخب الليبي

يستقبل المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم الجمعة 24 مارس نظيره الليبي انطلاقا من الساعة 21:30 بملعب حمادي العقربي برادس ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم افريقيا الكوت ديفوار 2024





وفي ما يلي التشكيلة المحتملة لنسور قرطاج :



أيمن دحمان ، منتصر الطالبي ، ياسين مرياح ، علي معلول ، وجدي كشريدة ، عيسى العيدوني ، إلياس السخيري ، انيس بن سليمان او حنبعل المجبري ، يوسف المساكني ، إلياس العاشوري وعمر العويني أو هيثم الجويني .



هذا وستــــــكون الـــمباراة بتحكيم الجزائري مصطفى غربال.



