بلينكن يشدد على حاجة تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي محذرا من توجه البلاد إلى "المجهول"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء إن تونس تحتاج بشكل طارئ إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي محذرا من أن "الاقتصاد التونسي قد يتجه إلى المجهول". يأتي هذا بعد تعبير الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في هذا البلد.



"الاقتصاد التونسي قد يتجه إلى المجهول" هذا ما نبه إليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.



وقال بلينكن ردا على سؤال حول تونس خلال الجلسة "أهم ما يمكنهم فعله في تونس من الناحية الاقتصادية هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".



وأضاف "نشجعهم بشدة على القيام بذلك لأن الاقتصاد قد يتجه إلى المجهول".









