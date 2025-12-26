قابس: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة يدعو الى التسريع ببعث محضنة مؤسسات فلاحية بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64a937788e1612.38135935_mhlgpqjoifkne.jpg width=100 align=left border=0>

قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس، الحبيب ذياب، إن "القطاع الفلاحي بولاية قابس يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية بارزة ويشهد تطورا مستمرا، بما يستوجب التسريع بإحداث محضنة مؤسسات فلاحية تساعد على مزيد تطوير القطاع وعلى بعث مشاريع ذات قيمة مضافة ترتكز على الابتكار وعلى تثمين نتائج البحث العلمي".



وأكّد أن ولاية قابس تتوفر على بنية أساسية من شأنها المساعدة على تركيز هذه المحضنة التي طال انتظارها، كما يشهد القطاع الفلاحي بها تحسّنا متواصلا يترجمه تطوّر مؤشرات قطاع الزيتون خلال الموسم الحالي بإنتاج 75 ألف طن، وتطوّر قطيع الماشية خلال هذه السنة إلى 700 ألف رأس.





ولفت إلى أن القطاع الفلاحي بولاية قابس يشهد اقبالا متزايدا من الشباب الذين يحتاجون للإحاطة والتوجيه من الفكرة الى الانجاز من أجل تركيز مشاريع فلاحية ناجحة، بما يؤكد الحاجة لإحداث محضنة مؤسسات فلاحية، وتجسيم القرار المتخذ في هذا المجال منذ ما يزيد عن سنتين من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.



يشار الى أن القطاع الفلاحي بولاية قابس يتميز بالتنوع حيث يرتكز على انتاج الخضروات والأعلاف والأشجار المثمرة والتمور والصيد البحري وتربية الماشية والدواجن.