وزير الخارجية التركي يصل القاهرة في أول زيارة منذ عقد

وكالات - وصل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، صباح السبت، إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة هي الأولى من نوعها لمصر منذ أكثر من عقد.



وتأتي زيارة تشاووش أوغلو إلى القاهرة تلبية لدعوة من نظيره المصري، سامح شكري، لإجراء محادثات مشتركة بين البلدين.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن وزير الخارجية التركي وصل على متن طائرة خاصة، وكان في استقباله السفير إيهاب نصر من وزارة الخارجية المصرية.



وكانت وزارة الخارجية المصرية قد كتبت على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، الجمعة، "إن زيارة مولود تشاووش أوغلو تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية".



ويشمل برنامج زيارة وزير الخارجية التركية لقاء ثنائي مع شكري بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وبعد ذلك يشارك الوزيران في مؤتمر صحفي مشترك.



