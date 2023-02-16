تركيا.. اعتقال أحد المقاولين أثناء هربه بالبحر في مدينة موغلا

Publié le Jeudi 16 Février 2023 - 20:09 قراءة: 0 د, 37 ث
      
وكالات - أوقفت فرق قيادة خفر السواحل جنوب غرب تركيا، مقاول بناء أثناء هروبه إلى الخارج على متن قارب، بعد أن صدرت مذكرة توقيف بحقه بسبب المباني المدمرة في كهرمان مرعش.

وبحسبما نشرته وسائل إعلام تركية، فإن فرق قيادة خفر السواحل اتخذت إجراءات بعد أن ذكرت إدارة شرطة مقاطعة موغلا أن المقاول، الذي كان متعاقدا في منطقة كهرمان مرعش وحصل على مذكرة توقيف من قبل محكمة السلام الجنائية الأولى في كهرمان مرعش، وهو يحاول الهروب من البلاد عن طريق البحر.

وأضافت:"تم احتجازه أثناء عمليات المراقبة التي تم إجراؤها على قارب من نوع كاتاماران، وتم تسليمه إلى مديرية أمن محافظة موغلا، إلى كهرمان مرعش".

وأفادت قناة "تي آر تي" سابقا بأن الشرطة التركية اعتقلت في إسطنبول، مقاول بناء مجمع سكني في مدينة غازي عنتاب انهار خلال الزلزال.

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