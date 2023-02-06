تركيا: عشرات القتلى والجرحى جراء زلزال مدمر بقوة 7.4 درجة بمقياس ريختر

وكالات -

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا أن عدد الضحايا تجاوز 75 قتيلا، بالإضافة إلى مئات المصابين، بعد سقوط عشرات المباني والمنازل جنوبي البلاد.كما أكدت وزارة الصحة السورية أن عدد القتلى من جراء الزلزال تجاوز 100شخص، إضافة إلى مئات المصابين في مدن حلب وحماة واللاذقية.وذكرت وكالة الأناضول، نقلا عن وزير الداخلية التركي، أن تركيا رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو ما يشمل المساعدة الدولية.وقال الوزير التركي إن بلاده سجلت ست هزات ارتداديه تخطت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر.وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر مبانيَ مدمّرة في مدن عدّة جنوب شرقي تركيا من جراء الزلزال القوي الذي هز البلاد.وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن الزلزال هز منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش جنوبي البلاد، على عمق سبعة كيلومترات.ولحقت أضرار كبيرة بالمباني والمنازل، وهرعت فرق الإنقاذ إلى المدن المنكوبة وفقًا لصور بثتها محطة تي آر تي الحكومية التركية.كما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر أبنية مهدمة عقب الزلزال.وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن عددا كبيرا من المباني انهار في محافظة حلب، بينما قال مصدر في الخدمة المدنية في حماة إن عدة مبان انهارت هناك.وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).وأعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم الإثنين عن تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا.وذكر البيان أن مصر تتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا والشعبين التركى والسورى، وتؤكد استعدادها لتقديم المساعدة.وشاهد مراسل فرانس برس في ديار بكر، المدينة الكبيرة في جنوب شرق البلاد، مبنى منهارًا، ورجال إنقاذ يعملون على إخراج أشخاص من تحت الأنقاض.وعلى تويتر، شارك مستخدمو الإنترنت الأتراك هويّات وأماكن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض في مدن عدّة في جنوب شرق البلاد.وقال رئيس بلديّة أضنة زيدان كارالار إنّ مبنيَين من 17 طبقة و14 طبقة دُمّرا، وفق ما نقلت عنه قناة "تي آر تي".ووجّه الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركاء حكوميين اتحاديين آخرين، لتقييم خيارات الاستجابة للمناطق الأكثر تضررا في زلزال تركيا وسوريا.وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بالزلزال المدمر.وأضاف: "نحن على اتصال مع المسؤولين الأتراك لتقديم أي مساعدة، وسنواصل متابعة الوضع عن كثب بالتنسيق مع أنقرة".