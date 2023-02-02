بيرو.. البرلمان يرفض تقريب موعد الانتخابات في ظل المظاهرات

وكالات - رفض برلمان بيرو، محاولة ثالثة لتقريب موعد الانتخابات من أبريل 2024 إلى هذا العام، في خطوة سعت إليها الرئيسة دينا بولوارتي، لتهدئة الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة.



وبعد خمس ساعات من النقاش، رفض النواب مشروع قانون كان من شأنه تقديم الانتخابات إلى ديسمبر 2023 بأغلبية 68 صوتا مقابل 54، مع امتناع عضوين عن التصويت.



ودخلت بيرو في أزمة سياسية مع تظاهرات شبه يومية منذ السابع من ديسمبر، عندما عُزل وأوقف الرئيس بيدرو كاستيو، بعد محاولته حل البرلمان والحكم بمراسيم.



وقتل خلال سبعة أسابيع من التظاهرات 48 شخصا بينهم عنصر شرطة، في صدامات بين قوات الأمن والمحتجين، وفق مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان.



وتولت بولوارتي رئاسة البيرو منذ عزل البرلمان للرئيس المنتخب السابق، بيدرو كاستيو، في الـ 7 من ديسمبر.



وكان من المقرر أن تستمر ولاية بولوارتي حتى العام 2026، ولكن في محاولة من البرلمان احتواء الاستياء المتزايد، تقرر تقريب موعد الانتخابات إلى أبريل 2024.



