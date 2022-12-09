جورجينا تستعرض صورها في الدوحة وتعلق بالعربية

شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيها بعدة صور عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أثناء مؤازرتها "للدون" في مونديال قطر.





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ونشرت جورجينا رودريغيز عدة صور لها عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام" وعلقت على واحدة منها: "صحراء الدوحة، قطر" وعلى أخرى بالعربية "كأس العالم قطر".وكانت جورجينا قد أبدت امتعاضها من عدم مشاركة رونالدو أساسيا في مباراته أمام سويسرا (6-1) يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب لوسيل، ضمن الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.وبعد المباراة، نشرت جورجينا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها من داخل ملعب "لوسيل" الذي استضاف اللقاء، وعلقت قائلة: "تهانينا للبرتغال، بينما غنى 11 لاعبا السلام الوطني، كانت كل عدسات الكاميرات مسلطة عليك (كريستيانو رونالدو)".وأضافت: "يا له من عار ألا نتمكن من الاستمتاع بأفضل لاعب في العالم لمدة 90 دقيقة، ظل المشجعون يصرخون باسمك ويطلبون مشاركتك".وتابعت: "أتمنى من الله ومن صديقك العزيز فرناندو (سانتوش مدرب البرتغال) أن يجعلونا نرقص من الفرح ليلة أخرى".ويستعد المنتخب البرتغالي لمباراته المرتقبة ضد نظيره المغربي غدا السبت، على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.