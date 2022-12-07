بسبب فيديو مباراة سويسرا.. عاصفة انتقادات تطال رونالدو

أثار مقطع فيديو يظهر خروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الملعب وحيدا ومباشرة، أثناء احتفال لاعبي الفريق بالفوز على سويسرا 6-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء.





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واتخذ مدرب البرتغال فرناندو سانتوس قرارا جريئا بإقصاء نجم مانشستر يونايتد السابق رونالدو من التشكيلة الأساسية لمباراة دور الـ16 في مونديال قطر.وقدم جونكالو راموس، الذي حلّ بديلا لرونالدو، أداءً مبهرا، حيث سجل ثلاثية مرمى سويسرا خلال المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل.وافتتح لاعب بنفيكا البالغ من العمر 21 عاما التسجيل لبطل يورو 2016، قبل أن يضيف هدفين آخرين في الشوط الثاني.وشارك رونالدو في الشوط الثاني حيث حلّ مكان جواو فيليكس، لكن الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات فشل في تسجيل أي هدف.وعلّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مغادرة رونالدو الملعب بينما كان زملاؤه يحتفلون بالتأهل لدور ربع النهائي في كأس العالم، حيث ستلاقي البرتغال المغرب السبت القادم.