موقعة الإثارة.. الكاميرون بقيادة أبو بكر "تنتفض" أمام صربيا

في واحدة من أكثر مباريات المونديال إثارة، قدم المنتخب الكاميروني أداء بطوليا، ونجى من "الوداع الوشيك" في الشوط الثاني أمام صربيا.





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وتعادلت صربيا مع الكاميرون بنتيجة 3-3، في مباراة مثيرة على استاد الجنوب، بدت وكأنها كانت متجهة للجانب الصربي، قبل أن "تنتفض" الكاميرون وتسجل هدفين في دقيقتين.وبعد أن كانت "الأسود غير المروضة" متأخرة بنتيجة 1-3، دخل المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر للمباراة، وأحدث التغيير المطلوب للعودة للقاء.أبوبكر سجل هدفا رائعا من انفراد بالحارس، قبل أن يمرر على طبق من ذهب لزميله شوبو موتنغ من أجل التعادل.التعادل يعني أن الكاميرون مستمرة في البطولة، ولكن سيكون عليها الانتصار على البرازيل في اليوم الأخير.أما صربيا التي فرطت بالفوز، فسيتوجب عليها الآن هزيمة سويسرا في المباراة المصيرية الأخيرة بالمجموعة.المباراة: صربيا 3-3 الكاميرونالملعب: استاد الجنوبالمدينة: الوكرةالدور الأولالمجموعة السابعةالحكم: الإماراتي محمد عبداللهالأهداف: صربيا: ستراهينيا بافلوفيتش (46) سيرغي ميلنكوفيتش سافيتش (48) أليكساندر متروفيتش (53). الكاميرون: جان شارل كاستيليتو (29)، فنسنت أبوبكر (64)، إريك ماكسيم شوبو موتينغ (66).