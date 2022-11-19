بعد قرار بين سبورتس.. قائمة المباريات المفتوحة في كأس العالم 2022

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية اليوم عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™على قناة beIN SPORTS المجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





قائمة المباريات المفتوحة

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ومن المقرر أن يتم بث مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور غدا الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الأولى.كما من المنتظر أن يتم نقل مباريات المنتخبات العربية المشاركة في المونديال وهي قطر والسعودية والمغرب وتونس.وسيتم نقل 17 مباراة من مباريات دور المجموعات للبطولة وفي دور الـ 16 سيتم نقل 5 مباريات وفي دور الثمانية يتم نقل 3 مباريات ومباراتي نصف النهائي والنهائي.ويبدأ البث المجاني بالمباراة الافتتاحية، التي تقام غدا الأحد 20 نوفمبر الجاري في استاد البيت، وتجمع بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.ويتيح الإعلان للملايين من عشاق كرة القدم والعائلات في دول المنطقة الـ 24 الاستمتاع بالمواجهات الحماسية، وذلك خلال البطولة المرتقبة التي تنطلق للمرة الأولى في منطقتهم.وتنقل قناة beIN SPORTS المفتوحة 22 مباراة، في إطار التغطية الشاملة التي تقدمها قنوات beIN SPORTS MAX لـكل من الـ64 مباراة في البطولة.وتُعد SPORTS beIN الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تستضيفها قطر في 24 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علمًا أنها تلعب دورًا محوريًا في تسليط الضوء على هذا الحدث التاريخي على الساحة العالمية.وقال السيد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسرنا أن نتمكن من بث أبرز المباريات مجانًا ليتابعها الجمهور الشغوف بكرة القدم في المنطقة، احتفالًا بإحياء البطولة الشهيرة في العالم العربي. ونحرص منذ أصبحنا الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ على استثمار جميع الفرص المتاحة لفسح المجال أمام أكبر قدر ممكن من جمهور المنطقة لمشاهدة منافسات البطولة. ونؤكد التزامنا بتوفير محتوى الشبكة لأوسع شريحة ممكنة، انطلاقًا من إدراكنا مدى أهمية هذه البطولة ودورها الجامع".ويأتي إعلان اليوم بعد فترة وجيزة من كشف beIN عن خطط التغطية الحصرية للبطولة بأكملها على قنواتbeIN SPORTS.وإلى جانب المحتوى المجاني، يحظى المشتركون في قنوات beIN SPORTS بفرصة مشاهدة جميع مباريات البطولة، وكل دقيقة من مواجهتها الـ64 بأربع لغات ومن خلال سبع قنوات مخصصة، مع الاستمتاع بأداء أفضل المعلقين والتصوير من جميع الزوايا و استديوهات التحليل من خلال أجهزة التلفاز أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية.وتحظى هذه الباقة المتكاملة من التغطية المباشرة بسلسلة خاصة من البرامج من إنتاج beIN.