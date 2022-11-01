ماسك يحل مجلس إدارة "تويتر" ويصبح المدير الوحيد للشركة


Publié le Mardi 01 Novembre 2022 - 06:18 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - قام إيلون ماسك بحل مجلس إدارة شركة "تويتر" بعد استحواذه عليها في 27 أكتوبر، وأصبح المدير الوحيد لها.


وتشير وثائق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن أعضاء الإدارة السابقة أخلوا مناصبهم بعد إتمام صفقة شراء ماسك للشركة.

..

.

واحتفظ أحد مؤسسي "تويتر" جيك دورسي بحصته البالغة نحو 2.4% من أسهم الشركة. وهو يمتلك حاليا نحو 18 مليون سهم، تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.

وكانت التقارير الإعلامية قد أفادت بأن إيلون ماسك أقال عددا من أفراد إدارة "تويتر" بعد إتمام صفقة الاستحواذ، بمن فيهم المدير التنفيذي باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال.
..
...


ولم تصدر أي معلومات رسمية بعد بشأن من بقى في مجلس الإدارة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255817



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 | 6 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:24 15:01 12:10 06:43 05:15
Babnet
25°
 Babnet28° Babnet % 44 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1827°-1828°-1827°-1920°-16
  • Avoirs en devises
    22598,1

  • (31 oct )
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,28000 DT        1$ =3,28469 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 oct )   548,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   