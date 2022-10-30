وسائل إعلام هندية تنشر مقطع فيديو يكشف سبب انهيار الجسر المعلق بولاية غوجارات

وكالات - نشرت وسائل إعلام هندية مساء يوم الأحد مقطع فيديو وثق اللحظات التي سبقت كارثة انهيار الجسر المعلق في موربي بولاية غوجارات غربي الهند.





..



.

.. ...

ووثق الفيديو عشرات الأشخاص إن لم نقل المئات، وهم يسحبون الكابلات التي تثبت الجسر ما تسبب في التأرجح يمنة ويسرة قبل أن تنقطع الأسلاك ويسقط المئات في نهر ماتشو.جدير بالذكر أن الجسر التاريخي الذي يعود بناؤه إلى قرن من الزمان، أعيد فتحه قبل 4 أيام بعد أعمال صيانة.إلى ذلك، أشارت وسائل الإعلام الهندية إلى أن الجسر كان يحمل عددا من الأشخاص يفوق طاقته.وقالت وسائل إعلام هندية مساء الأحد، إن 91 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، إثر انهيار الجسر، مشيرة إلى أن أكثر من 500 شخص، بينهم أطفال، كانوا على الجسر عندما انهار.