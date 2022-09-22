السعودية: وساطة لولي العهد تنتهي بالافراج عن أسرى في روسيا من جنسيات أوروبية وأمريكية والمغرب


Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 - 06:39 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - نشرت وكالة الأنباء السعودية" واس" اول فيديو لأسرى أجانب كانوا في روسيا لحظة وصولهم الى السعودية.


وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن وساطة لولي العهد محمد بن سلمان انتهت بالافراج عن 10 أسرى لدى روسيا ينتمون لجنسيات أوروبية وأمريكية والمغرب.

ومن بين الأسرى المغربي إبراهيم سعدون والبريطانيان إيدن أسلين وشون بينر.
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وتضمنت المجموعة خمسة بريطانيين وأميركيين اثنين وشخص واحد من كل من المغرب والسويد وكرواتيا، بحسب مسؤول سعودي مطلع على العملية.


وكانت وزارة الخارجية السعودية أفادت في وقت سابق أن وساطة لولي العهد محمد بن سلمان انتهت بالافراج عن 10 أسرى لدى روسيا ينتمون لجنسيات أوروبية وأمريكية والمغرب.

وقالت الوزارة في بيان أن عملية التبادل جاءت في إطار جهوده ولي العهد السعودي "في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية وبفضل المساعي المستمرة لولي العهد مع الدول ذات العلاقة".

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