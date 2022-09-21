نفاد تذاكر الرحلات المغادرة من روسيا عقب أمر التعبئة الجزئية

وكالات - نفدت تذاكر الرحلات الجوية التي ستغادر روسيا سريعا يوم الأربعاء بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين باستدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط على الفور.







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وقال وزير الدفاع سيرجي شويجو إن الاستدعاء سيقتصر على من لديهم خبرة كجنود محترفين، ولن يتم استدعاء الطلاب أو من خدموا كمجندين فقط.

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ومع ذلك، أظهرت بيانات جوجل تريندس ارتفاعا حادا في عمليات البحث على “أفياسيل“، وهو الموقع الأكثر شعبية في روسيا لشراء تذاكر الرحلات الجوية.



ونفدت تذاكر الرحلات الجوية المباشرة من موسكو إلى إسطنبول في تركيا ويريفان في أرمينيا، وهما وجهتان تسمحان للروس بالدخول بدون تأشيرة، يوم الأربعاء، وفقا لبيانات شركة أفياسيل.



ولم تعد هناك أماكن متوفرة في بعض الرحلات غير المباشرة أيضا، مثل الرحلات من موسكو إلى تفليس، مع وصول تكلفة أرخص الرحلات الجوية من موسكو إلى دبي إلى أكثر من 300 ألف روبل (خمسة آلاف دولار) – وهو خمسة أضعاف متوسط الأجور الشهرية تقريبا.



(الدولار = 60.9500 روبل)



وأثار إعلان بوتين، الذي أدلى به في خطاب تلفزيوني في وقت مبكر صباح يوم الأربعاء ، مخاوف من عدم السماح لبعض الرجال في سن التجنيد بمغادرة روسيا.وقال وزير الدفاع سيرجي شويجو إن الاستدعاء سيقتصر على من لديهم خبرة كجنود محترفين، ولن يتم استدعاء الطلاب أو من خدموا كمجندين فقط.ومع ذلك، أظهرت بيانات جوجل تريندس ارتفاعا حادا في عمليات البحث على “أفياسيل“، وهو الموقع الأكثر شعبية في روسيا لشراء تذاكر الرحلات الجوية.ونفدت تذاكر الرحلات الجوية المباشرة من موسكو إلى إسطنبول في تركيا ويريفان في أرمينيا، وهما وجهتان تسمحان للروس بالدخول بدون تأشيرة، يوم الأربعاء، وفقا لبيانات شركة أفياسيل.ولم تعد هناك أماكن متوفرة في بعض الرحلات غير المباشرة أيضا، مثل الرحلات من موسكو إلى تفليس، مع وصول تكلفة أرخص الرحلات الجوية من موسكو إلى دبي إلى أكثر من 300 ألف روبل (خمسة آلاف دولار) – وهو خمسة أضعاف متوسط الأجور الشهرية تقريبا.(الدولار = 60.9500 روبل)