ناسا: العقوبات على الوكالة الفضائية الروسية لا تمنع العمل مع روسيا في المحطة الدولية


Publié le Samedi 17 Septembre 2022 - 07:05 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - أعلنت وكالة ناسا الأمريكية أن العقوبات على الوكالة الفضائية الروسية "روس كوسموس" لا تمنع العمل مع روسيا على محطة الفضاء الدولية وأن "التفاعل المهني" على متنها مستمر رغم العقوبات.


وقال المتحدث باسم "ناسا" جوشوا فينش في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "تاس" إن "العقوبات الأمريكية وضوابط التصدير تسمح بالتعاون الفضائي المدني بين الولايات المتحدة وروسيا في المحطة الفضائية".

وقال "العلاقات المهنية بين شركائنا الدوليين ورواد الفضاء مستمرة لضمان سلامة ومهمة الجميع على متن محطة الفضاء الدولية".
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واستهدفت العقوبات مؤسسات تابعة لوكالة "روس كوسموس" منها: جمعية لافوشكين العلمية الإنتاجية، التي تنتج أجهزة أوتوماتيكية لاستكشاف الكواكب، ومؤسسة الأكاديمي ريشيتنيف لأنظمة الأقمار الصناعية، التي تنتج أقمار الملاحة، وأقمار الاتصالات، ومؤسسة أنظمة الفضاء الروسية، التي تطور الإلكترونيات الدقيقة.

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