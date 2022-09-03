ناسا تؤجل إطلاق صاروخها إلى القمر للمرة الثانية


Publié le Samedi 03 Septembre 2022 - 20:13قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلن المتحدث باسم مقر عملية إطلاق مهمة "أرتميس 1" التي كانت مقررة اليوم أن ناسا أجلت إطلاق الصاروخ إلى القمر للمرة الثانية بعد مواجهة تسرب للوقود.


وقال متحدث باسم ناسا: "أعلن مدير الإطلاق تشارلي بلاكويل طومسون عن إلغاء محاولة الإطلاق اليوم، وهي محاولة الإطلاق الثانية".

ولم يتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد. فقد صرحت ناسا سابقا بأنه إذا لم يتم الإطلاق مرة أخرى يوم السبت، فلن تكون المحاولة التالية ممكنة حتى يوم الاثنين.

وألغت طومسون، في 29 أغسطس عملية إطلاق مهمة "أرتميس 1" أول مرة، بسبب مشكلة في أحد المحركات الرئيسية لنظام الإطلاق الفضائي (SLS).

وتمثلت خطط ناسا للمهمة، في إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي العملاق (SLS)، وكبسولة "أوريون كرو" (Orion Crew Capsule)، المصممة لنقل ما يصل إلى ستة رواد فضاء إلى القمر،

ويعد صاروخ نظام الإطلاق الفضائي العملاق (SLS)، البالغ طوله 98 مترا، أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق.

وتهدف مهمة اختبار "أرتميس 1" (Artemis I)، المقرر أن تستمر 42 يوما، إلى أخذ مركبة "أوريون" على بعد 40 ألف ميل من الجانب البعيد من القمر، والمغادرة من ذات المكان الذي نظمت منه مهمات أبولو القمرية قبل نصف قرن.

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