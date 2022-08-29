تسرب الوقود يسبب توقفا مؤقتا في العد التنازلي لإطلاق صاروخ القمر الأقوى على الإطلاق التابع لناسا

وكالات - تتجه أنظار العالم إلى كيب كانافيرال في فلوريدا اليوم، حيث يوشك أقوى صاروخ فضائي على الإطلاق، حتى الآن، على الإنطلاق نحو القمر.





وبينما تستعد وكالة ناسا لإطلاق مهمة "أرتميس 1" (Artemis I) إلى القمر، واجه صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، تسربا في الوقود.ولحسن الحظ، يبدو أن وكالة ناسا تعتقد أن مشاكل التزود بالوقود وراء ذلك، وما زال من الممكن أن تستمر عملية الإطلاق.وكان هناك تأخير في ملء خزانات الوقود بعد اكتشاف تسرب الهيدروجين المشتبه به. وأكد فريق الاتصالات التابع لناسا هذا التأخير.وتمتلئ خزانات الوقود بالأكسجين والهيدروجين السائل، اللذين يتحدان لإنتاج وقود الصواريخ.وبحسب من ورد، فإن كلا الخزانين ممتلئان الآن بنسبة 90%، وتبدو فرصة الإطلاق أكثر احتمالا.وأوقف مراقبو الإطلاق عملية التزويد، التي تأخرت بالفعل ساعة بسبب العواصف الرعدية في الخارج. واستأنفوا العملية ببطء للتأكد من أن المشكلة تتعلق بالفعل بتسرب وقود الهيدروجين وليس أجهزة استشعار معيبة، لكن الإنذارات أجبرت الفريق على إيقاف العد التنازلي للإطلاق مؤقتا، مرة أخرى مع اقتراب الدقائق الثمينة من عملية الإطلاق.ومن المقرر أن تنطلق مهمة "أرتميس 1" إلى القمر في الساعة 8:33 صباحا بالتوقيت الشرقي (1:33 مساء بتوقيت غرينتش).ووفقا لموقع Flordia Today، ذهب ما يصل إلى 500 ألف شخص إلى كيب كانافيرال في فلوريدا لمشاهدة عملية الإطلاق.وتستضيف وكالة ناسا بثا مباشرا لعملية الإطلاق الأولى، مع اقتراب العد التنازلي للمرحلة الأولى من عودة البشرية إلى القمر.وتعد مهمة "أرتميس 1" خطوة أولى حيوية إذا كانت وكالة الفضاء الأمريكية ستحقق هدفها المتمثل في هبوط البشر على سطح القمر في غضون ثلاث سنوات، والتي يرجح أن تضم أول امرأة وأول شخص ملون.