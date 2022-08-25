وكالات - وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إلى الجزائر في زيارة تستغرق 3 أيام، حيث كان في استقباله رئيس الجزائر عبد المجيد تبون.
تبون يستقبل ماكرون في مطار هواري بومدين
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