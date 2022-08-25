تبون يستقبل ماكرون في مطار هواري بومدين


Publié le Jeudi 25 Août 2022 - 18:45 قراءة: 0 د, 19 ث
      
وكالات - وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إلى الجزائر في زيارة تستغرق 3 أيام، حيث كان في استقباله رئيس الجزائر عبد المجيد تبون.


ويرافق الرئيس الفرنسي وفد كبير من الحكومة الفرنسية يضم وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاثرين كولونا، ووزير الاقتصاد برونو لو مير، ووزير الداخلية جيرالد دارمانين.

كما كان في استقبال الرئيس الفرنسي، الفريق أول رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة والطاقم الحكومي.




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