تعليقا على صور زوجته مع راغب علامة.. الخارجية العراقية: سنتخذ إجراء بحق سفيرنا في الأردن


Publié le Samedi 20 Août 2022 - 20:27قراءة: 0 د, 21 ث
      
وكالات - علقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، على صور لزوجة السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، مع الفنان اللبناني راغب علامة.


وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضافت: "كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".




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