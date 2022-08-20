تعليقا على صور زوجته مع راغب علامة.. الخارجية العراقية: سنتخذ إجراء بحق سفيرنا في الأردن

وكالات - علقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، على صور لزوجة السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، مع الفنان اللبناني راغب علامة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".
وأضافت: "كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".
وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".
وأضافت: "كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".
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