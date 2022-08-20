تعليقا على صور زوجته مع راغب علامة.. الخارجية العراقية: سنتخذ إجراء بحق سفيرنا في الأردن

وكالات -

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".وأضافت: "كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".