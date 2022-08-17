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شخصيا ورغم أني في الميدان الإعلامي، لا أتأسّف مطلقا، إن فاتني حضور شريط انباء تلفزتنا المحنطة. فلم أعد ولا مرّة للموقع، لتدارك ما فاتني من تلك الأخبار العابسة واليابسة والشاخصة والناعسة، والتي يقرؤها مقدمون بطريقة باردة باهتـة، وبأصوات قاصرة، دون تفاعل ولا حيوية ولا حراك. وأضن أن الكثيرين مثلي لا يأسفون، ولا يعيرون أي اهتمام إن فاتتهم نشرة أخبار تلفزتنا المنخفضة، وأكاد أجزم أن لا أحد منا يفتح موقع قناتنا المتجمّدة، ليتفرّج على أخبار بلا حرارة وبلا روح.فمن منكم عاد يوما للموقع بحسن نية أو على سبيل الخطأ؟ أنتظر آرائكم دون انفعال وبصدق..