كوريا الجنوبية.. قتلى ومفقودون بسبب الأمطار الغزيرة في سيئول

وكالات -

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قتل 7 أشخاص وأصيب 7 آخرون، وفيما البحث جار عن 6 مفقودين بسبب هطول أمطار غزيرة بشكل قياسي على المناطق الوسطى في كوريا الجنوبية، بما فيها منطقة العاصمة سيئول، يومي الاثنين والثلاثاء.وقدر المقر المركزي للسلامة والإجراءات المضادة للكوارث الأضرار بـ 7 قتلى (5 في سيئول واثنان في إقليم كيونغكي)، و6 مفقودين (4 في سيئول واثنان في إقليم كيونغكي)، و7 جرحى، حتى الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة في منطقة العاصمة.كما أسفر سقوط الأمطار الغزيرة عن تشريد 163 شخصا من 107 أسر في سيئول وإقليم كيونغكي ومدينة إنتشون، غرب سيئول.وسجلت كميات الأمطار في شين ديهبانغ دونغ في منطقة دونغجاك 141.5 ملم في الساعة حتى الساعة 9:05 مساء يوم الاثنين، وهي أعلى كميات هطلت على سيئول في 80 سنة، عند تسجيل 118.6 ملم في يوم 5 أغسطس عام 1942.وتتراوح معدلات الأمطار بين 30 - 50 ملم في الساعة في بعض المناطق في المناطق الوسطى في الساعة السادسة صباح اليوم.