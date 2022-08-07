أوكرانيا: قصف روسي جديد لمفاعل زابوريجيا ومخاوف من وقوع كارثة نووية


Publié le Dimanche 07 Août 2022 - 15:24قراءة: 0 د, 49 ث
      
فرانس 24 - أفادت شركة إنرجواتوم الحكومية الأوكرانية للطاقة النووية الأحد بأن أحد العاملين أصيب إثر قصف القوات الروسية مساء السبت مجددا محطة زابوريجيا للطاقة النووية والتي تعتبر أكبر محطة نووية في أوروبا.


وأكدت الشركة الحكومية على تطبيق تيليغرام أن هجمات صاروخية استهدفت موقع منشأة التخزين الجاف بالمحطة، حيث يتم تخزين 174 حاوية بها وقود نووي مستنفد، في الهواء الطلق.

ومن جهته كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي قد أثار مخاوف كبيرة السبت بخصوص قصف زابوريجيا في اليوم السابق، وحذر من خطر وقوع كارثة نووية.


وكانت القوات الروسية قد استولت على محطة زابوريجيا في المرحلة الأولى من الحرب بينما لا يزال يديرها فنيون أوكرانيون.
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وكانت القذائف قد أصابت خط كهرباء عالي الضغط الجمعة في المنشأة النووية، الأمر الذي دفع القائمين على العمل إلى فصل أحد المفاعلات على الرغم من عدم اكتشاف أي تسرب إشعاعي.

وظل الجانبان يتبادلان الاتهامات السبت بالضلوع في "الإرهاب النووي". وحملت الشركة الأوكرانية إنرجواتوم روسيا مسؤولية الأضرار، بينما اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بقصف المحطة.


فرانس24/ رويترز



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