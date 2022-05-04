إيلون ماسك: "تويتر" لن يكون مجانيا لبعض المستخدمين


Publié le Mercredi 04 Mai 2022 - 07:39 قراءة: 0 د, 34 ث
      
وكالات - قال رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، إن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يمكن أن يحصل على عائدات من المستخدمين التجاريين والحكوميين.


وكتب ماسك: "سيكون موقع تويتر مجانيا دائما للمستخدمين العاديين، ولكن قد تكون هناك رسوم رمزية للمستخدمين التجاريين والحكوميين".

وكان ماسك قد استحوذ قبل مدة على المنصة الأمريكية "تويتر" مقابل 44 مليار دولار.


وقال يوم الثلاثاء، إنه يسعى لجعل تويتر خدمة واسعة النطاق وموثوقا بها كنظام، وشاملة لكل الفئات.

يعد ماسك الأكثر ثراء في العالم، إذ تقدر "فوربس" صافي ثروته بنحو 245 مليار دولار، لكن معظم ثروته مرتبط بأسهم تسلا، شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يرأسها. وفي الأسبوع الماضي أعلن أنه باع أسهما في تسلا تصل قيمتها إلى 8.5 مليار دولار في أعقاب اتفاقه لشراء تويتر.

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