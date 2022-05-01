رئيسة مجلس النواب الأمريكي تزور كييف وتلتقي بزيلينسكي

وكالات - التقى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، رئيسة مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، نانسي بيلوسي، التي وصلت اليوم بزيارة إلى كييف.
وقال زيلينسكي خلال اللقاء: "أنا ممتن لهذا الدعم القوي لأوكرانيا".
وتم نشر تسجيل فيديو للقاء زيلينسكي وبيلوسي في صفحة الرئيس الأوكراني على منصة "تلغرام".
وقال زيلينسكي خلال اللقاء: "أنا ممتن لهذا الدعم القوي لأوكرانيا".
وتم نشر تسجيل فيديو للقاء زيلينسكي وبيلوسي في صفحة الرئيس الأوكراني على منصة "تلغرام".
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