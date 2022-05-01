رئيسة مجلس النواب الأمريكي تزور كييف وتلتقي بزيلينسكي


Publié le Dimanche 01 Mai 2022 - 08:43 قراءة: 0 د, 13 ث
      
وكالات - التقى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، رئيسة مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، نانسي بيلوسي، التي وصلت اليوم بزيارة إلى كييف.


وقال زيلينسكي خلال اللقاء: "أنا ممتن لهذا الدعم القوي لأوكرانيا".

وتم نشر تسجيل فيديو للقاء زيلينسكي وبيلوسي في صفحة الرئيس الأوكراني على منصة "تلغرام".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245526



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأحد 01 ماي 2022 | 30 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:46 19:10 16:02 12:23 05:26 03:49
Babnet
19°
 Babnet23° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1224°-1228°-1528°-1627°-16
  • Avoirs en devises
    24102,6

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,23981 DT        1$ =3,07426 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   1174,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   