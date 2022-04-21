إيلون ماسك يرصد 46.5 مليار دولار لشراء "تويتر"


Publié le Jeudi 21 Avril 2022 - 17:22 قراءة: 0 د, 46 ث
      
وكالات - أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنه رصد 46.5 مليار دولار لشراء تطبيق "تويتر"، وأنه يتفاوض على صفقة للاستحواذ على الشركة.


والأسبوع الماضي، أعلن ماسك عن عرض لشراء شركة التواصل الاجتماعي مقابل 54.20 دولارا للسهم الواحد، أو حوالي 43 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الخميس في مستندات مقدمة إلى منظمي الأوراق المالية في الولايات المتحدة إنه يستكشف ما يُعرف باسم عرض مناقصة لشراء جميع الأسهم العادية لمنصة التواصل الاجتماعي مقابل 54.20 دولارا للسهم الواحد نقدا.


وبموجب عرض المناقصة، سيأخذ ماسك، الذي يمتلك حوالي 9.2%، من أسهم "تويتر"، عرضه مباشرة إلى المساهمين الآخرين، متجاوزا مجلس إدارة الشركة. لكن ماسك لم يقرر بعد ما إذا كان سيفعل ذلك أم لا.

وتقول الوثائق إن "تويتر" لم يستجب لاقتراح ماسك.

وتبنى مجلس إدارة تويتر الأسبوع الماضي أسلوب "الحبة السامة" الدفاعي الذي يمكن أن يجعل محاولة الاستحواذ باهظة الثمن.

وينص الإيداع على أن "الكيانات المرتبطة بماسك قد تلقت خطابات التزام تلتزم بتقديم مبلغ إجمالي يبلغ حوالي 46.5 مليار دولار".

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