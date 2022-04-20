تبون وعباس يبحثان الوضع في فلسطين

وكالات -

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن "رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه رئيس السلطة الفلسطينية، السيد محمود عباس، شكر فيه الجزائر، شعبا ورئيسا وحكومة، على موقفها الثابت والمشرف تجاه القضية الفلسطينية".وأضاف البيان أن عباس "أطلع رئيس الجمهورية على التطورات الخطيرة للأوضاع في فلسطين المحتلة واستهداف حرمة المقدسات الإسلامية بباحة المسجد الأقصى، إضافة إلى الاتصالات التي أجراها مع قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي".