روسيا تحذر الدول الغربية من مغبة إمداد أوكرانيا بالأسلحة


Publié le Samedi 16 Avril 2022 - 08:32 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات - حذرت روسيا رسميا الولايات المتحدة ودولا حليفة من تبعات إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.


وجاء التحذير في مذكرة دبلوماسية رسمية صدرت من موسكو، وحصلت وسائل إعلام أمريكية على نسخة منها.

وحذرت المذكرة الدبلوماسية، التي تسلمتها وزارة الخارجية الأمريكية من السفارة الروسية لدى واشنطن، من أن شحنات الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تفاقم للصراع في أوكرانيا، وقد تؤدي إلى ما وصفه دبلوماسيون روس بـ"تبعات لا يمكن توقعها".


وأُرسلت تلك المذكرة الثلاثاء الماضي تزامنا مع بدء ظهور تسريبات عن مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا. وبعد إرسالها بساعات قليلة، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار - بما في ذلك، وللمرة الأولى، أسلحة مدفعية طويلة المدى - بهدف مساعدة أوكرانيا على مواكبة القدرات العسكرية الروسية.

وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إن التحذير الروسي قد يكون اعترافا من روسيا بفاعلية وتأثير المساعدات العسكرية التي ترسلها الولايات المتحدة ودول في الناتو إلى أوكرانيا.

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