وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/chahedle1406x4.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 28 Decembre 2025
      
تعكف وزارة النقل، حاليا، بالتنسيق مع ديوان البحرية التجارية والموانئ والهياكل المتدخلة، على دراسة مختلف الفرضيات المتعلقة بتوسعة محطة الحاويات والمجرورات بميناء رادس.

وتتمثل الفرضيات المقترحة إمّا في إنجاز محطة خاصة بالحاويات تضم الأرصفة 6 و7 و8 و9، أو إحداث محطة مستقلة عن المحطة الحالية تتكون من الأرصفة 9 و11 و12، وفق ما أفادت به وزارة النقل.



وكان موضوع السلامة والأمن والاستغلال بميناء رادس التجاري، إلى جانب متابعة مدى تحسّن مردودية تسليم البضائع لأصحابها، ولاسيما بعد اقتناء معدات مينائية جديدة، محور جلسة عمل عقدها وزير النقل رشيد العامري عشية الجمعة بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ، وذلك في إطار متابعة مخرجات الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2025.
وأوصى وزير النقل بمزيد التعمّق في الدراسات الأولية الخاصة بكل مشروع، لاختيار الفرضية الأنسب والأسرع في الإنجاز، خدمة للاقتصاد الوطني وتطوير السلسلة اللوجستية، بما يساهم في الضغط على كلفة عبور البضائع عبر المحطة المينائية برادس، وفق بيانات نشرتها الوزارة.
واطلع الوزير، بالمناسبة، على مدى تقدم تنفيذ التوصيات، خاصة ما يتعلّق بتنظيم المسطحات والتصرّف في الحاويات والمجرورات ذات المكوث المطوّل، عبر تجميعها في فضاء واحد، والتنسيق مع المصالح الديوانية للتفويت فيها ورفعها من المساحات المينائية طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل، بما يضمن ترشيد استغلال مختلف الفضاءات.
كما تابع مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمّنة بالشباك الموحد بميناء رادس، والمتعلقة بمختلف المتدخلين في النشاط المينائي.
وحضر الجلسة كل من المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية، والرئيسة المديرة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ، والمدير العام المساعد، ومدير ميناء رادس التجاري، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة والديوان.
