قفزة في أسعار النفط

أغلقت أسعار النفط، تعاملات أمس الخميس، على ارتفاع بنحو 2.7%، وجاء ذلك في ظل مخاوف من نقص إمدادات الخام إلى الأسواق جراء الوضع حول أوكرانيا.وأغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" تعاملات الخميس على ارتفاع بنسبة 2.59% عند 106.95 دولار للبرميل.فيما انهت العقود الآجلة لخام "برنت" تداولات أمس على زيادة بنسبة 2.68% إلى 111.70 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".