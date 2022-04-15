إيلون ماسك يستخدم رمزا سريا في عرض شراء "تويتر"

وكالات -

العرض الذي قدمه ماسك، رئيس شركة "تسلا"، لمجلس إدارة منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تضمن سعرا محددا يبلغ 54.20 دولار للسهم الواحد نقدا، للحصول على الملكية الكاملة لشركة تويتر. إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها ماسك هذه الأرقام الدقيقة كرمز سري في تعاملاته التجارية.ففي أغسطس 2018، أعلن ماسك عبر "تويتر"عن رغبته في جعل "تسلا" شركة خاصة بسعر 420 دولارا لكل سهم. إلا أن لجنة الأوراق المالية والبورصات، قدمت شكوى قالت فيها إن ماسك قد رفع سعر السهم من 419 دولارا إلى 420 دولارا "لأنه علم مؤخرا بأهمية هذا الرقم في ثقافة الماريخوانا".وقبل أيام من عرضه لـ"تويتر" البالغ 54.20 دولار أمريكي للسهم الواحد، كان قد نشر تغريدة ساخرة على "تويتر"حول تدخين الماريخوانا في اجتماعات مجلس إدارة الشركة.هذا ويحاول ماسك تحرير نفسه من اتفاق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، الذي يتطلب من محامي "تسلا" التحقق من جميع التغريدات المتعلقة بالشركة قبل نشرها.وفي ديسمبر 2019 عندما وصل سهم "تسلا" إلى 420 دولارا، غرد ماسك كاتبا "السهم مرتفع جدا"، وعام 2020 غيرت "تسلا" سعر سيارة Tesla Model S سيدان إلى 69420 دولارا.يذكر أن أصول رقم 420 في ثقافة الماريخوانا ليست واضحة تماما، مع سلسلة من النظريات التي تم فضحها في الغالب حول سبب تشابكها، ومن بينها رموز راديو الشرطة لتدخين الماريخوانا، ورمز سري بين طلاب المدارس الثانوية في السبعينيات، وإشارة إلى القانون الجنائي في كاليفورنيا.لكن يوم 20 أبريل أو "420" هو يوم يعتبره مدخنو الماريخوانا "يوم الأعشاب الضارة".