مسلسلات رمضان 2022 .. مصر الأكثر إنتاجا

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1. مسلسل المشوار محمد رمضان

2. الكبير أوي 6

3. الاختيار 3

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مكتوب عليا: dmc، وشاهد VIP، وWatchIt، والتلفزيون المصري، وart.

انحراف: القاهرة والناس.

المشوار: dmc، وMBC، وWatchIt، وشاهد VIP.

سوتس بالعربي: CBC، وWatchIt.

أحلام سعيدة: قناة دبي، وWatchIt، وأون، وشاهد VIP.

راجعين يا هوى: dmc، وWatchIt، وشاهد VIP.

توبة: MBC، وشاهد VIP، والتلفزيون المصري.

السرّ: art.

يوتيرن: دبي، وأون، القناة الأولى المصرية، CBC، والحياة المصرية، والمحور.

الاختيار 3: أون، وشاهد VIP، والتلفزيون المصري.

العائدون: أون، وdmc، وart، ودبي، وWatchIt، وشاهد VIP.

فاتن أمل حربي: دبي، وcbc، وشاهد VIP، والتلفزيون المصري.

جزيرة غمام: الحياة، وart، وWatchIt، وشاهد VIP.

رانيا وسكينة: MBC، وشاهد VIP.

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6. عودة الأب الضال



7. مسلسل بطلوع الروح

8. مسلسل توبة



9. مكتوب عليا





10. مسلسل أحلام سعيدة



11. مسلسل السكة العوجة



12. راجعين يا هوى



13. دايما عامر



14. مسلسل عشق أسود

15. ماما عايزة إيه

16. مسلسل رانيا وسكينة



17. مسلسل العائدون



18. مسلسل بابلو



19. مسلسل المداح ـ أسطورة الوادي



20. مسلسل أزمة منتصف العمر



21. يوميات زوجة مفروسة أوي 5



22. ملف سري



23. مسلسل مين قال؟



24. مسلسل جزيرة غمام

25. في بيتنا روبوت 2

26. مسلسل شغل عالي



27. ولاد عابد

28. مسلسل وجوه

29. مسلسل دوبامين

29. مسلسل دنيا ثانية



30. بيت الشدة



31. مسلسل منحنى خطر

32. مسلسل عالم تاني

33. وكالة الخرطوشي

34. مسلسل انحراف

من ملامح خريطة مسلسلات رمضان 2022، يتبن أن مصر هي الدولة الأكثر إنتاجا للدراما الرمضانية، إذ تخوض هذا السباق هذا العام بـ 36 مسلسلاومن أهم المسلسلات التي تقدمها مصر هذا العام"الاختيار 3" بطولة أحمد السقا وكريم عبدالعزيز، "الكبير أوي 6" بطولة أحمد مكي، و"المشوار " بطولة محمد رمضان.من أبرز الأعمال التي تخوض السباق في الشهر الفضيل مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وأحمد مجدي، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبدالمنعم وغيرهم، والعمل قصة وسيناريو محمد فريد، إنتاج ميديا هب وإخراج محمد ياسين.وتدور أحداث مسلسل "المشوار" حول "ماهر"، الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، ويتورط بشكل ما في عالم تجارة الآثار، ويجد نفسه مطلوبا للعدالة، ليدخل في رحلة من الهروب مع زوجته "ورد" والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، من رجل شرطة يطاردهما.وينافس النجم أحمد مكي، في سباق رمضان المقبل، ويعد الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" أبرز مسلسلات رمضان 2022.الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" من إخراج أحمد الجندي، وتأليف مصطفى صقر، ويشارك في بطولته بجانب أحمد مكي، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل ومحمد سلام، وليلى عز العرب وآخرين.وانضمت الممثلة الشابة رحمة أحمد لتقديم دور البطولة النسائية في الجزء السادس، من خلال شخصية جديدة لم تتواجد في الأجزاء السابقة، واختار صناع العمل الاستعانة بعدد من الفنانين ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس، وعلى رأسهم حمدي الميرغني.يتناول الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" دور رجال الجيش والشرطة في مواجهة خطر الإرهاب بمصر، ويقوم ببطولة العمل كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وأحمد السقا.أغاني رمضان 2022.. 85 عاما على "وحوي يا وحوي"مسلسل "الاختيار 3" من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ويتوقع عدد كبير من النقاد أن يحتل العمل الصدارة بين مسلسلات رمضان 2022 المصرية.تدور أحداث مسلسل "عودة الأب الضال" في قالب كوميدي، وهو من تأليف أمين جمال، ومحمد أبوالسعد، ومحمد فتحي، وإبراهيم ربيع، ومن إخراج أحمد عبدالعال، ويشارك في بطولته النجوم بيومي فؤاد، وعبير صبري، وإيمان السيد، وخالد منصور، وأميرة هاني، وهاجر عفيفي، ونور قدري.المسلسل بطولة إلهام شاهين، ومنة شلبي، وأحمد داوود، وأحمد السعدني، ومن تأليف السيناريست محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، ويتكون من 15 حلقة.بطولة النجم عمرو سعد، وصبا مبارك، ورحاب الجمل، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومسلسل توبة من تأليف مجموعة من الشباب الجدد، وإخراج أحمد صالح.يشارك النجم أكرم حسني في موسم رمضان 2022 بمسلسل "مكتوب عليا" مع المخرج خالد الحلفاوي، ويضم المسلسل مجموعة من أبرز الفنانين المصريين، أبرزهم عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة.حجزت النجمة الكبيرة يسرا لنفسها مكانا في سباق مسلسلات رمضان 2022 المصرية، بمسلسل يحمل اسم "أحلام سعيدة" من إنتاج العدل جروب، ويشاركها البطولة غادة عادل، ومي كساب، وإخراج عمرو عرفة."السكة العوجة" من أبرز أسماء مسلسلات رمضان 2022، وهو بطولة النجمة غادة عبد الرازق، ومن تأليف حسان دهشان وإخراج محمد أسامة.ومن اللافت للنظر في سباق دراما رمضان هذا العام، أن جميع مسلسلات رمضان 2022 تعتمد على البطولة الجماعية كما هو الحال في مسلسل "راجعين يا هوا" للمخرج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، ويشارك في بطولته خالد النبوي ونور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير.مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان ولبلبة وصلاح عبدالله، وتدور الأحداث في قالب كوميدي اجتماعي داخل مدرسة، ويجسد مصطفى شعبان شخصية مشرف اجتماعي.بطولة أحمد فهمي، وزينة، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج شيرين عادل.تخوض النجمة ريم مصطفى أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "ماما عايزة إيه"، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان الدرامي 2022.والعمل يضم مجموعة متميزة من النجوم منهم، نيقولا معوض، محمد كيلاني، صلاح عبدالله، ودنيا ماهر، ومن تأليف باسم على الخطيب، وإسلام شتا وأحمد رجب حسن، وإخراج رامي رزق الله.مسلسل "رانيا وسكينة" بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.مسلسل "العائدون" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، محمد فراج، وجيهان خليل إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبري عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.ينافس الفنان المصري، حسن الرداد في سباق رمضان الدرامي 2022، بمسلسل"بابلو".وتدور أحداث مسلسل "بابلو" فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي، الذى يدخل فى العديد من الصراعات، ويناقش العمل قضية قضية الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء، ويتوقع فريق من صناع الدراما التليفزيونية أن هذا العمل سيحقق نجاحا كبيرا بين مسلسلات رمضان 2022.ويضم مسلسل "المداح.. أسطورة الوادي" مجموعة متميزة من الممثلين في مقدمتهم، حمادة هلال، وهبة مجدي، ولاء الشريف، كمال أبو رية، وأحمد فؤاد سليم وآخرين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، ومن إخراج أحمد سمير فرج.يتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم ريهام عبد الغفور، وكريم فهمي، ورنا رئيس، والعمل من إخراج كريم العدل، وتأليف أحمد عادل.تخوض النجمة داليا البحيري، سباق رمضان الدرامي 2022 بمسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي" الجزء الخامس، ويشاركها البطولة خالد سرحان، وشيماء سيف ومحمد أبوداوود، والمسلسل من إخراج أحمد نور.مسلسل ملف سري، بطولة هاني سلامة، وميرهان حسين وماجد المصري، والعمل من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي.يلتقي جمهور "إم بي سي مصر" مع الفنان السوري جمال سليمان، في رمضان 2022، حيث يخوض السباق الدرامي بمسلسل "مين قال".ويشارك جمال سليمان البطولة كوكبة من النجوم مثل، نادين، وأحمد داش، ومايان السيد."جزيرة غمام" يعد من أهم مسلسلات رمضان 2022 المصرية، ويشارك في بطولتة النجم طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، ورياض الخولي، والعمل من إخراج حسين المنباوي، وتأليف عبد الرحيم كمال.وعندما نتأمل الأعمال الدرامية التي تخوض السباق في رمضان، نكتشف أن جميع مسلسلات رمضان 2022، مؤهلة للمنافسة في هذا الشهر الفضيل، لأنها تعتمد على نجوم من العيار الثقيل، ومتنوعة المحتوي والأفكار.مسلسل "فى بيتنا روبوت 2" مسلسل رمضان الجديد، يشارك في بطولته هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقي، مي دياب، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج أسامة عرابي، وتستكمل أحداث العمل بمعاناة ليلى أحمد زاهر من مشاكل الحمل ودخول زوجها هشام جمال في صراعات مع شركة منافسة تصنع الروبوت.من أهم مسلسلات رمضان الجديدة 2022، مسلسل "شغل عالي"، ويعرض على قناة"النهار" المصرية.مسلسل "شغل عالي" بطولة النجوم، فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.دراما رمضان 2022.. المغاربة على موعد مع ثالث أجزاء "الفد TV"تدور أحداث مسلسل "شغل عالي" حول الصديقتان فيفي عبده وشيرين رضا، اللتان تواجهان العديد من المواقف الكوميدية خلال الحلقات.مسلسل "ولاد عابد" تأليف سماح الحريرى وإخراج أكرم فريد، ويعتمد المسلسل على البطولة الجماعية حيث يضم في قائمة أبطاله: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، مي الغيطي، إيهاب فهمي، فراس سعيد، صفوة، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجي، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية.ومن المتوقع أن ينافس مسلسل "ولاد عابد" بقوة بين جميع مسلسلات رمضان 2022.مسلسل "وجوه" يتكون من حكايتين، الأولى من العمل تحمل اسم "وش تالت"، من بطولة الفنان محمود عبدالمغني، وهالة فاخر، وعابد عناني، ونورهان، ورانيا ملاح، وتامر فرج، وتأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج معتز حسام.أما الحكاية الثانية فتحمل اسم "ميتا فيرس"، يخوض بطولتها الفنان أحمد وفيق، والفنانة جيهان خليل ونخبة من نجوم آخرين، وهي من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد حسن.ينتمي مسلسل "دوبامين" إلى قائمة مسلسلات رمضان 2022 الجديدة، ويتكون من 15 حلقة فقط.مسلسل رمضان الجديد، يعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة ريم مصطفى في الدراما التلفزنية.دراما رمضان المغربية تعيد نور الدين بكر عبر "زنقة السعادة"ويشارك في مسلسل دوبامين بجانب ريم مصطفى، الفنانين محمد كيلاني، تيم مصطفى قمر ،باسم الزارو، والعمل من إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن تأليف محمد جلال.ومن المقرر عرض العمل على قنوات الحياة، وتحديداً فى النصف الثاني من شهر رمضان.وتتضمن قائمة مسلسلات رمضان 2022، مسلسل "دنيا تانية" بطولة الفنانة ليلى علوي، مجدي كامل، مي سليم، أشرف زكي، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد عبدالعال.وتدور أحداث مسلسل رمضان الجديد، حول (دنيا سالم) التي تجسد شخصيتها ليلى علوي، والتي تتعرض لصدمة شديدة بعد أن فقدت ابنها غرقآ في حمام السباحة، وفقد ابنها الثاني زياد النطق من الصدمة.طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "بيت الشدة" الإعلان الترويجي للعمل، الذي يعرض في شهر رمضان ٢٠٢٢ على قناة "القاهرة والناس".مسلسل "بيت الشدة" بطولة النجوم وفاء عامر وأحمد وفيق، وإيهاب فهمي، ومها أحمد، ومحسن منصور، وأحمد التهامي، ومدحت تيخا، ومحمد مهران، وعبير منير، وصبري عبدالمنعم، ولبنى ونس، ومنى العمدة، وعدد من الفنانين، والعمل من تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني.يخوض الفنان مصطفى قمر، سباق شهر رمضان 2022، بمسلسل يحمل اسم" منحنى خطر".لطيفة تعترف بالخوف من شهر رمضان.. ما السر؟ويشارك في بطولة المسلسل، بجانب النجم مصطفى قمر، الفنان منذر رياحنة، والعمل من إخراج وائل فهمي عبدالحميد، وسيناريو إسلام يوسف.كشفت الفنانة رانيا يوسف، الملصق الدعائي لمسلسل "عالم تاني" الذي من المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022ونشرت رانيا يوسف الملصق الدعائي، عبر حسابها على تطبيق "أنستقرام"، وعلقت: "انتظرونا رمضان ٢٠٢٢ في مسلسل (عالم تاني)، بطولة رانيا يوسف - نضال الشافعي - فريال يوسف، فراس سعيد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف إسلام محمود يوسف".المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلالها حقيقة ما حولها.أعمال كثيرة ينتظرها الجمهور في رمضان 2022، ومن بينها مسلسل رمضان الجديد، "وكالة الخرطوشي" بطولة فتحي عبدالوهاب، وأيتن عامر، وأحمد فؤاد، ومي القاضي، ومريهان حسين، وأحمد صفوت.وتدور أحداث مسلسل "وكالة الخرطوشي" حول مرض غريب، يصب أبطاله ويكشف العمل عن كيفية مواجهة المرض، وتفاصيله كاملة.روجت الفنانة رانيا محمود ياسين لمسلسلها الجديد “انحراف”، المقرر طرحه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022.ونشرت رانيا الملصق الدعائي للمسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، وعلقت: "مسلسل انحراف.. رمضان 2022.. ربنا كريم يكرمنا بإذن الله يارب.. نجاح كبير بفضله كرمه بأذن الله".يشارك في بطولة مسلسل انحراف الفنانة روجينا، ومجموعة متميزة من النجوم، والعمل من تأليف مصطفى شهيب، منتج فني أحمد عبدالعزيز، وإخراج روؤف عبدالعزيز.