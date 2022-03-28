كييف تتهم موسكو بتقسيم البلاد مثل كوريا وبايدن ينفي سعيه لتغيير نظام بوتين

وكالات -

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قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قواتها مستمرة في عملياتها الدفاعية ضد القوات الروسية في الاتجاهات الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية، في حين أكد تقرير استخباري بريطاني أن القوات الروسية تسيطر على معظم الأراضي في جنوبي أوكرانيا.وأضافت أنها تعمل بشكل فعال على وقف تقدم القوات الروسية في اتجاه كل من زاباروجيا وجوليبول، وأكدت أن القوات الأوكرانية صدت هجمات القوات الروسية على منطقة فيركنوتورتسكي في اتجاه أفدييفكا.وأعلن ليونيد باستشنيك زعيم الانفصاليين في لوغانسك اعتزامه إجراء استفتاء في أقرب وقت، بشأن انضمام الإقليم الانفصالي الواقع شرقي أوكرانيا إلى روسيا.وقال رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في مجلس الدوما الروسي ليونيد كالاشنيكوف إن إجراء استفتاء في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بشأن الانضمام إلى روسيا غير مناسب من حيث المبدأ في الوقت الحالي.وقد أدانت الحكومة الأوكرانية ما وصفتها بالاستفتاءات الزائفة التي تقوم بها روسيا في مناطق محتلة من أوكرانيا.وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن روسيا تريد تقسيم أوكرانيا إلى قسمين كما حدث عندما تم تقسيم كوريا إلى شمالية وجنوبية، وتعهّد بشنّ حرب شاملة لمنع تقسيم البلاد.من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا عندما قال أول أمس السبت إن الرئيس فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة".أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقال في مقابلة مع وسائل إعلام روسية غير رسمية إن بلاده مستعدة لأن تصبح محايدة، وأن تناقش أي حلول وسط فيما يتعلق بوضع منطقة دونباس شرق البلاد في إطار اتفاق للسلام.