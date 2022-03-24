السعودية تصدر تعليمات بعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها خلال شهر رمضان

وكالات -

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أصدرت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، تعليمات بعدم نقل الصلوات أو بثها بوسائل الإعلام خلال شهر رمضان المقبل.وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية على منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين «عدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد، لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها». وشملت التوجيهات تأكيد «التقيد بضوابط الاعتكاف، وأن يكون إمام المسجد مسؤولاً عن الإذن للمعتكفين، وضرورة مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، والتأكد من نظافة المسجد، ومصليات النساء والعمل على تهيئتها».وشددت الوزارة على جميع منسوبي المساجد بمختلف مناطق المملكة «عدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها، وأن تكون مشاريع التفطير في ساحات المساجد والأماكن المهيأة، وأن تكون تحت مسؤولية الإمام أو المؤذن، وأن يتم تنظيف الأماكن المخصصة للتفطير بعد الانتهاء من الإفطار مباشرة».ووجهت المؤذنين بضرورة الالتزام «بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، وتأكيد وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة». كما وجهت أيضاً بتوعية المصلين بعدم إحضار الأطفال الذين قد يتسببون في التشويش على المصلين وإزعاجهم دون متابعتهم، خاصة في صلاة التراويح.