وكالات -

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وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، رسالة بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات ‏بين بلاده وقطر.‏واستهل بلينكن رسالته التي نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" بالتحية العربية، "السلام عليكم"، مؤكدا أن "علاقة أمريكا مع قطر ازدادت قوة منذ 50 عاما، ورعتها مصالح اقتصادية مشتركة بين البلدين، وكذلك التعاون في مواجهة التحديات إقليمية وتوطيد العلاقة مع الشعب الأمريكي".كما أشاد بلينكن "باستضافة قطر للقوات الأمريكية في قاعدة العُديد الجوية في عام 1996، حيث تبادل العسكريون الأمريكيون والقطريون التدريبات المشتركة".وأشار إلى "بناء بلاده روابط اقتصادية قوية مع قطر، تجاوزت 200 مليار دولار في مجالات التجارة والاستثمار".ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "الولايات تتعاون مع قطر في قضايا إقليمية، مثل مواجهة تنظيم "داعش"، وتحسين حياة الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تحديات عالمية، مثل فيروس "كورونا" المستجد والتغير المناخي".وشدد بلينكن على أن "أحداث أفغانستان في العام الماضي بعد رحيل آخر جندي أمريكي، عززت من شراكة أمريكا مع قطر"، لافتا إلى أن الأخيرة "لعبت دورا لا غنى عنه في نقل أكثر من 70 ألف أمريكي من كابول إلى أمريكا، عقب سيطرة "طالبان" على البلاد".*