إسبانيا تعلن دعمها للمغرب في قضية الصحراء

Pixabay

Publié le Samedi 19 Mars 2022 - 06:26قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - أعلنت الحكومة الإسبانية عن تغيير في موقفها المتعلق بقضية الصحراء من خلال دعمها لموقف الرباط علنا وللمرة الأولى.

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وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس خلال مؤتمر صحفي في برشلونة: "تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المُقدمة في 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع" بين الرباط وجبهة بوليساريو.

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وتأتي تصريحات ألباريس تأكيدا لرسالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز التي سبق أن أعلن عنها الديوان الملكي المغربي.

وقال الديوان الملكي المغربي إن الرباط تلقت رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبر فيها الأخير أن مبادرة "الحكم الذاتي" المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية من أجل تسوية الخلاف".

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