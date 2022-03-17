المستشار الألماني: حلف الناتو لن يتدخل في الأزمة الأوكرانية


Publié le Jeudi 17 Mars 2022 - 13:34قراءة: 0 د, 25 ث
      
وكالات - قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لن يتدخل في الصراع الدائر في أوكرانيا.

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وأضاف شولتس اليوم الخميس في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، "هناك شيء واحد يجب قوله بوضوح وبشكل لا لبس فيه لن يكون هناك تدخل عسكري من الناتو، لكن الغرب سيواصل تقديم الدعم المالي والإنساني لهذا البلد، إضافة إلى الإمدادات العسكرية".

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبيشترايت، قد أكد أمس الأربعاء، رفض برلين فكرة إرسال عسكريين من قوات حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا.

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