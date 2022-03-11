بوريل يعلن الحاجة إلى تعليق محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني


Publié le Vendredi 11 Mars 2022 - 12:20قراءة: 0 د, 18 ث
      
وكالات - قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن هناك حاجة إلى تعليق محادثات فيينا حول الملف النووي.

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وكتب بوريل عبر "تويتر": "هناك حاجة إلى تعليق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، بسبب عوامل خارجية".

وأضاف: "النص النهائي للاتفاق جاهز ومطروح على الطاولة.، وأنا سأستمر مع فريقي في التواصل مع جميع المشاركين في المفاوضات لإغلاق الاتفاقية".
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