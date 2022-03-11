في اختتام مهرجان الأقصر : تتويج "قربان" لنجيب بلقاضي بجائزة أفضل فيلم روائي طويل وتكريم السينمائي فريد بوغدير

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فاز الفيلم التونسي "قربان" للمخرج نجيب بلقاضي بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في ختام الدورة الحادية عشرة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي أقيمت من 4 إلى 10 مارس 2022 .وبحسب هيئة المهرجان فإن هذه الجائزة التي تحمل اسم الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، هي مقدّمة من أسرته وتبلغ قيمتها المالية 2000 دولار. وقد تسلمت الجائزة، لينا رفاعي ممثلة شركة توزيع الفيلم.وقبل الإعلان عن الجوائز كرّمت إدارة المهرجان المخرج التونسي القدير و"خبير السينما الإفريقية" فريد بوغدير، كما تم تكريم السينما الأوغندية باعتبارها ضيف شرف الدورة الحادية عشرة وتسلم التكريم المخرج الأوغندي موريس موجيشا.وإلى جانب هذه التتويجات مساء اليوم، شهدت الدورة حضورا تونسيا متميزا من خلال مشاركة المنتجة درة بوشوشة في إحدى لجان التحكيم وأشرف المبدع الأسعد الجموسي على ورشات تكوين الشباب، كما حضرت المخرجة والباحثة الأكاديمية ميرفت مديني كمون لتقديم كتابها "التاريخ والشعر في أفلام شادي عبد السلام" الذي أصدرته بالفرنسية وكذلك بالعربية في ترجمة للسينمائي والباحث محمود جمني.وبخصوص بقية جوائز المهرجان آلت جائزة النقاد الدولية " فبريسى" للفيلم الصومالي "زوجة حفار القبور" للمخرج خضر آيدروس احمد وفاز بجائزة لجنة تحكيم أفضل فيلم يُعبر عن المرأة الفيلم المصري " تول ". ومنحت مؤسسة شباب الفنانين المستقلين جائزتها لأفضل فيلم، للفيلم المصري "2 طلعت حرب"وبخصوص مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فقد حاز على تنويه خاص فيلم "16 طلقة" من اوغندا وآلت جائزة افضل فيلم روائي قصير لفيلم "حبال المودة " من المغرب، وتسلمتها مخرجة الفيلم وجدان خالد .وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة نال الفيلم الجنوب أفريقي " الملجأ الاخير" للمخرج عثمان ساما سيكوا علي تنويها خاصا ، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "نجمة الصباح" من مدغشقر للمخرج نانتيناينا لوفا. أما جائزة افضل فيلم تسجيلي طويل فقد حازها فيلم "فايا داي " من اثيوبيا للمخرجة جيسيكا بشير .وفاز بالجائزة الأولي في مسابقة أفلام " الدياسبورا " فيلم "أبعد ما تأخذنى خطاى" من صربيا إخراج ستيفان آرسينيفتش ، وفاز بالجائزة الثانية فيلم "غدا أكثر اشراقا " من الجزائر إخراج ياسين قنية.وبخصوص مسابقة الأفلام الروائية الطويلة حصل الفيلم الكاميروني" الاتفاق " للمخرج ليا مال فرانك تييري علي تنويه أول، أما تنويه أحسن ممثل فذهب الي الفنان المصري سمير صبري عن فيلم "طلعت حرب2" وتسلمها نيابة عنه فريق عمل الفيلم. وتم منح جائزة لجنة التحكيم لفيلم "زوجة حفار القبور" من الصومال إخراج خضر أحمد.