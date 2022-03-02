زيلينسكي يطلب دعم اليهود في أنحاء العالم


Publié le Mercredi 02 Mars 2022 - 11:47قراءة: 0 د, 34 ث
      
وكالات - حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، اليهود في كل أنحاء العالم على "رفع الصوت" بعد هجوم صاروخي روسي استهدف برج التلفزيون في كييف.

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وقال زيلينسكي وهو يهودي الديانة: "أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم، ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جداً ألا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن".

وأضاف: "النازية ولدت في صمت، لذلك ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين، ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين".
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وأعلن رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الخميس الماضي، أنّ "إسرائيل تدعم وحدة أراضي أوكرانيا"، وذلك على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف هرتسوغ في تصريحٍ صحافي: "سنعرض كل تعاون إنساني ممكن على الحكومة في أوكرانيا عبر شركاء آخرين"، داعياً الإسرائيليين في أوكرانيا إلى "العودة عبر المعابر البرية".

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