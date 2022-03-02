زيلينسكي يطلب دعم اليهود في أنحاء العالم

وكالات -

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حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، اليهود في كل أنحاء العالم على "رفع الصوت" بعد هجوم صاروخي روسي استهدف برج التلفزيون في كييف.وقال زيلينسكي وهو يهودي الديانة: "أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم، ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جداً ألا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن".وأضاف: "النازية ولدت في صمت، لذلك ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين، ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين".وأعلن رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الخميس الماضي، أنّ "إسرائيل تدعم وحدة أراضي أوكرانيا"، وذلك على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.وأضاف هرتسوغ في تصريحٍ صحافي: "سنعرض كل تعاون إنساني ممكن على الحكومة في أوكرانيا عبر شركاء آخرين"، داعياً الإسرائيليين في أوكرانيا إلى "العودة عبر المعابر البرية".