روسيا وأوكرانيا: الرياض تعلن دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل


Publié le Mardi 01 Mars 2022 - 16:33قراءة: 0 د, 35 ث
      
وكالات - أعلنت المملكة العربية السعودية عن دعمها للجهود الدولية لخفض التصعيد في أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية، بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات تفضي إلى حل سياسي للأزمة.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن هذا الإعلان جاء أثناء جلسة عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأضافت الوكالة أن المجلس اطلّع أيضا على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي بحثا خلاله المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما الأوضاع في أوكرانيا، وأثرها على أسواق الطاقة.
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وقد أكد ولي العهد خلال الاتصال حرص المملكة على استقرار أسواق البترول وتوازنها والتزامها باتفاق أوبك بلس.

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