القوات الروسية تواجه مقاومة شديدة في العاصمة الأوكرانية كييف

وكالات -

. ..

. .

أفادت تقارير عن قتال عنيف في العاصمة الأوكرانية كييف، مع اقتراب الصباح.وبحسب منشور على صفحة القوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك، فإن "المعارك الشديدة مستمرة" في منطقة فاسيلكيف بالمدينة.ويضيف المنشور أن "قتالا نشطا" يدور الآن في شوارع العاصمة، وهو ما أكدته حكومة كييف في بيان سابق وحثت السكان على البقاء في الملاجئ وعدم الاقتراب من النوافذ أو الشرفات.كما تشير تقارير نشرها صحفيون في كييف على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن القتال قد اندلع بالفعل في الشوارع وأن دوي المدافع وأصوات إطلاق النار تسمع بالقرب من وسط المدينة.في غضون ذلك، أضافت القوات المسلحة الأوكرانية أن قواتها أسقطت عددًا من "الأهداف المعادية" الروسية خلال النهار، كما منعت القوات الروسية من الاستيلاء على أي من المدن الأوكرانية.