"وول ستريت جورنال": رئيس الاستخبارات الألمانية علق في أوكرانيا


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 19:15 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مساء الجمعة أن رئيس الاستخبارات الألمانية علق في أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك.

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وقالت الحكومة الألمانية إن رئيس جهاز المخابرات علق في أوكرانيا خلال رحلة عمل إلى كييف واضطر إلى العودة برا بعد أن بدأت القوات الروسية عملية عسكرية أغلق إثرها المجال الجوي الأوكراني.

ووجد برونو كاهل رئيس جهاز BND نفسه غير قادر على العودة إلى برلين بعد بدء الهجوم، مما يسلط الضوء على تقييم المخاطر المتردي لأجهزة المخابرات الألمانية وغيرها من أجهزة المخابرات الأوروبية حول احتمال عملية عسكرية روسية في أوكرانيا.
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وقال متحدث باسم وكالة الاستخبارات إن كاهل اضطر للسفر برا من كييف إلى الحدود البولندية، التي عبرها يوم الجمعة بعد رحلة بطيئة مع آلاف اللاجئين الذين حاولوا الفرار من القتال.

وأضاف أن كاهل عبر الحدود إلى بولندا التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا وألمانيا، ومن المتوقع أن يصل إلى برلين بحلول المساء.

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