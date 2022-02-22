برميل "برنت" يتخطى حاجز 98 دولارا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 09:49 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 98 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014، في ظل تصاعد التوتر حول الأزمة الأوكرانية.

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وبحلول الساعة 08:15 بالتوقيت العالمي، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.62% إلى 95.28 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.46% إلى 98.69 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
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ويأتي ارتفاع أسعار النفط في ظل تخوف المستثمرين من تأثر إمدادات النفط من روسيا، أحد أبرز منتجي الخام في العالم، بالأزمة الأوكرانية.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مساء يوم الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

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