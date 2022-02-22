بايدن يوقع أمرا تنفيذيا حول فرض عقوبات على دونيتسك ولوغانسك


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 06:34 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين التجارة والاستثمار والأنشطة الاقتصادية في دونيتسك ولوغانسك على إثر اعتراف روسيا باستقلالهما عن أوكرانيا.

...

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي يتيح "فرض عقوبات على أي شخص يعمل مع تلك المناطق الأوكرانية".

وأضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية ستتخذ يوم الثلاثاء إجراءات إضافية "لمحاسبة روسيا على هذا الانتهاك للقانون الدولي، وانتهاك سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".
..


وفي رسالة إلى قادة الكونغرس، الخاصة بالأمر التنفيذي أشار بايدن إلى أن قرار روسيا الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا "يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم الاثنين 21 فبراير عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين بشرق أوكرانيا في عام 2014.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241482



  2.04% (209727 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 22 فيفري 2022 | 21 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:35 18:09 15:39 12:40 06:59 05:33
Babnet
12°
 Babnet16° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-1218°-1018°-819°-814°-10
  • Avoirs en devises
    23469,6

  • (21 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27613 DT        1$ =2,87917 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 fev)   1247,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   